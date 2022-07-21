Самая известная корейская народная песня «Ариран» имеет множество вариаций, но наиболее старой является вариация «Чонсон Ариран», исполнявшаяся в уезде Чонсон. В нашей передаче вы сможете познакомиться с разными версиями этой песни – от оригинальной до современной, написанной специально для Олимпийских игр в Пхёнчхане.





Выпуск 575. Песня «Чонсон Ариран»

Песня «Чонсон Арари» – Ким Бён Ги, Пак Кён Вон (вокал)

Песня «Чонсон Ариран» – Сон Со Хи (вокал), группа «Вторая луна»

Песня «Чонсон Ариран» – Ян Бан Он (аранжировка), Ха Хён У (вокал)