Глава МИД РК посетил Японию

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18 июля главы внешнеполитических ведомств Республики Корея и Японии - Пак Чин и Ёсимаса Хаяси – обсудили в ходе встречи в Токио возможные способы нормализации отношений между двумя странами. Они затронули вопросы сотрудничества ради мира и процветания в регионе и мире, обсудили совместное реагирование на недружественные действия Северной Кореи. Министры коснулись возможности возобновления действия Соглашения о защите военной информации и отмены Японией ограничений на экспорт сырьевых материалов в Республику Корея.

Одной из главных тем переговоров было возмещение ущерба южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период Второй мировой войны. Ёсимаса Хаяси выслушал разъяснения южнокорейского коллеги о позиции официального Сеула по этой проблеме. Он подчеркнул важность урегулирования этого и других споров для улучшения двусторонних отношений. Пак Чин, в свою очередь, пообещал приложить усилия для достижения оптимального способа решения проблемы до того, как активы японских компаний в Республике Корея будут обналичены. Ранее Верховный суд Республики Корея обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации. Поскольку они не отреагировали на это решение, было решено продать южнокорейские активы этих компаний, чтобы выплатить компенсации жертвам.

Несмотря на отсутствие конкретных договорённостей, встреча глав МИД двух стран имеет важное значение. Тот факт, что стороны подтвердили готовность продолжать обмены и сотрудничество и не избегали обсуждения важных проблем, признавая необходимость их разрешения, уже является большим результатом.