Зачем любители южнокорейских сериалов едут в Швейцарию?

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Небольшое поселение Изельтвальд, расположенное в швейцарском кантоне Берн, привлекло особое внимание иностранных туристов. Здесь, на берегу живописного озера Бриенц, проходила съёмка одной из сцен южнокорейского сериала «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착) в главной роли с актрисой Сон Е Чжин (손예진) и актёром Хён Бином (현빈). Большой наплыв туристов привёл к тому, что местные власти увеличили количество рейсов в Изельтвальд из соседнего города Интеракена в период с 23 июля по 28 августа. Сериал «Аварийная посадка любви», вышедший на экраны в декабре 2019 года, входит в число самых популярных сериалов в РК, и многие туристы, в частности граждане РК часто приезжают сюда, чтобы посетить места съёмок, говорится на веб-сайте местной автобусной компании Post Auto, обслуживающий рейс №103 из Интеракена в Изельтвальд. По сообщению местных властей, Изельтвальд ранее никогда не пользовался столь высокой популярностью среди иностранных туристов, но благодаря южнокорейскому сериалу стал одним из излюбленных мест для путешествия в Швейцарии. Показ сериала «Аварийная посадка любви» осуществлялся на телеканале tvN в период с 14 декабря 2019 года по 16 февраля 2020 года. Наивысший телевизионный рейтинг сериала – 24,1%. Главные роли сыграли актриса Сон Е Чжин и актёр Хён Бин, которые 13 мая 2022 года оформили брачные отношения.