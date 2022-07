Дженни из BLACKPINK снимется в американском сериале «Кумир»

ⓒ YG Entertainment

Участница группы BLACKPINK Дженни (제니) примет участие в съёмках сериала «Кумир» (The Idol) американского телеканала HBO. Дата премьеры пока не объявлена. Сообщается лишь, что релиз сериала состоится в 2022 году. Кроме южнокорейской певицы на роли приглашены канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный под сценическим псевдонимом The Weeknd, и франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Мелоди Депп, которые сыграют главные роли. Сериал описывает историю поп-певицы, которая заводит роман с владельцем клуба в Лос-Анджелесе, по совместительству являющимся лидером тайного культа. На место режиссёра приглашён Сэм Левинсон, получивший известность благодаря таким проектам как «Эйфория» (Euphoria), «Малкольм и Мари» (Malcolm & Marie). Ранее телеканал HBO представил ряд успешных сериалов - «Игра престолов» (Game of Thrones) и «Чернобыль» (Chernobyl).