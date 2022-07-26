Ким Бом Со Ри(김봄소리) – скрипачка, которая играет весну

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На этот раз мы представили нашим радиослушателям замечательную корейскую скрипачку Ким Бом Со Ри(김봄소리). В стране есть группа виртуозов, которые родились в 80-е годы – это известная пианистка Сон Ёль Ым(손열음), виолончелистка и дирижер Чан Ханна(장한나), скрипачки Клара Чжуми Кан(클라라 주미 강), Хан Су Чжин(한수진), Ким Да Ми(김다미), Син Чжи А(신지아). Скрипачка Ким Бом Со Ри также входит в этот список одаренных музыкальных исполнителей! Родилась она в 1989 году в городе Тэгу и уже с детства проявляла необыкновенный музыкальный талант. Дебютной сценой для нее стал конкурс для юных талантов 2004 года, на котором она завоевала первое место. Только за один 2010 год скрипачка участвовала в 11 влиятельных и престижных международных конкурсах и получила прозвище «охотник за конкурсами».

Имя скрипачки Бом Со Ри означает «звуки весны». Сама музыкальная исполнительница родилась зимой – 13 декабря. Ее дедушка дал ей такое имя, чтобы она выросла человеком, который дарит всем надежду словно звуки весны, доносящиеся зимой. И девушка вправду стала таким человеком – ее музыка вдохновляет многих, дарит утешение и надежду. Скрипачку чаще можно увидеть на международных сценах, чем в корейских музыкальных конкурсах – она исполняла репертуар в таких всемирно известных фестивалях, как Люцернский фестиваль и Фестиваль имени Иегуди Менухина в Швейцарии, фестиваль «Гейдельбергская весна» в Германии.

22 февраля 2021 года скрипачка подписала контракт с «Дойче Граммофон», немецким брендом звукозаписи классической музыки. Компания хорошо известна своими высокими стандартами качества звукозаписи и изысканным вкусом. Ким Бом Со Ри стала первой скрипачкой из Азии, подписавшей контракт с этим лейблом. В июне того же года она выпустила альбом под названием [Скрипка на сцене](Violin on Stage). Все музыкальные работы, которые прозвучали в нашей рубрике, входят в эту пластинку.

На наших волнах прозвучали следующие известные классические музыкальные произведения в исполнении скрипачки Ким Бом Со Ри:

- П. Чайковский. «Па-де-де» из балета «Щелкунчик»

- Ж. Массне. «Размышление» из оперы «Таис»

- Г. Венявский. «Блестящий полонез» (Ре мажор)

- К. Глюк. «Танец фурий» из оперы «Орфей и Эвридика»

- Ваксман. «Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе ''Кармен''»