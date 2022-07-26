Музыкальные артисты, чьи концерты стоит посмотреть (часть 1)

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Лето – сезон концертов под открытое небо! И вот, мы решили посвятить нашу рубрику «Лайк от Камилы» музыкальным артистам, чьи концерты обязательно стоит посмотреть! Эту тему мы поделили на две части: сегодня мы поговорим о концертах, на которых вам не дадут спокойно посидеть, а в следующий раз – о концертах, где вы сможете вполне насладиться лиричной музыкой!

Знаете ли вы, кого в Корее называют «королем концертов»? Уверена, этого певца знают все – в 2012 году он всколыхнул весь мир своим хитом «강남스타일» или же «Каннамский стиль». Концерты PSY любят все – он желанный гость №1 в студенческих фестивалях. В отличие от многих K-POP айдолов и других популярных музыкальных исполнителей, которые приходят на концерт, от силы поют 2-3 песни и уходят, PSY на протяжении часа исполняет 7-8 песен подряд, а если остается время, то поет дальше. Думаю, сложно не полюбить такого веселого и забавного певца! Нашу рубрику открыл супер-хит PSY «Каннамский стиль» и песня «Эстрадный артист»(연예인).

Epic High тоже известны своими веселыми концертами. С 2015 года каждое лето трио дает концерт под названием «Сейчас в кино»(현재상영중). Здесь посетители могут увидеть Epic High, устраивающие смешные пародии и косплеи на разные фильмы. Некоторые даже подшучивают, говоря, что трио дает концерты, только чтобы сделать смешные плакаты с пародиями на фильмы. Также в их концертах почти что всегда можно увидеть неофициального «четвертого» участника группы – певицу Юн Ха. Мы предложили нашим радиослушателям музыкальные дорожки «Love Love Love» и «Зонт»(우산).

Следующий исполнитель, на концерте которого нужно прыгать под мощную и заводную музыку – певица Ailee(에일리). Только представьте, каково это слушать мощный вокал Ailee в живую! Говорят, что голос «корейской Бейонсе» может наполнить весь концертный зал без микрофона! МЫ прослушали мощные треки «U&I» и «Don't Touch Me»(손대지마) или же «Руки прочь».

В последнюю очередь мы представили айдол группу, которая прославилась своими энергичными и зажигающими выступлениями. Это популярная бойз-группа SEVENTEEN(세븐틴). На их концерты ходят не только их фанаты, но и поклонники других групп и даже те, кто вовсе не является любителем айдолов. Парни каждый раз меняют концертную программу, создают разные аранжировки своих песен, добавляют новую хореографию и готовят интересные видеопослания своим фанатам. Более того, концерты парней длятся как минимум 4 часа! С 2018 года официальной песней на бис стал заводной трек «Превосходно»(아주NICE). Проблема в том, что заразительный припев песни SEVENTEEN повторяют около полчаса! И если из посетителей есть те, кто не прыгают под эту музыку, то парни каким-то чудным образом замечают это и поднимают этого человека на ноги, чтобы тот тоже вместе прыгал. Концерт заканчивается только тогда, когда уже сами SEVENTEEN и посетители не в силах больше двигаться! В нашем эфире прозвучали заводные музыкальные работы «Превосходно»(아주NICE) и «Пойдемте вместе»(같이 가요).