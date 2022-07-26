ДОКТОР из Северной Кореи – Сок Ён Хван. Ч.1





Сок Ён Хван, оставив благополучную должность на Севере, перебрался на Юг. Будучи первопроходцем, имеющим опыт применения традиционной корейской медицины по обе стороны границы, он безвозмездно помогает тем, кто оказался в трудной ситуации.





Сок Ён Хван открыл клинику в Сеуле через четыре года после бегства с Севера.

Пациенты, привыкшие к тонким, как волос, иглам для акупунктуры, увидев иглы в «Клинике Сто Лет — Ёндынпхо» могут испугаться. Но выходцы из Северной Кореи относятся к ним по-другому.

Клиникой заведует г-н Сок Ён Хван (55 лет). Кипы северокорейских книг в его кабинете, включая «Медицину Корё», свидетельствуют об уникальности этой клиники. Г-н Сок — первый врач-северокореец, получивший на Юге лицензию врача традиционной корейской медицины.

В октябре 1998 года, бросив многообещающую карьеру военного медика, г-н Сок вместе со своей будущей женой, бежал на Юг. Воспользовавшись его званием, позволяющим избежать проверок, они на попутках добрались от Пхеньяна до Сеула через ДМЗ всего за три дня, поскольку выбрали прямой путь, а не через третью страну, как делает большинство беженцев.

За словами «сто лет» в названии клиники — стремление помочь пациентам жить счастливо и без болезней до ста лет. Среди выходцев с Севера её также называют «клиникой для беженцев». Потому что здесь они могут, не опасаясь заоблачных счетов, получить лечение и даже жизненный совет от г-на Сока. С момента открытия клиники в 2002 году он не берёт за лечение ни воны с пациентов, которые испытывают финансовые трудности.





Клиника для беженцев

— Некоторые беженцы жалуются, что во многих клиниках или больницах они с трудом могут объясниться, поскольку персонал не понимает их из-за разницы между северокорейским и южнокорейским вариантами языка, - говорит г-н Сок. — Я уже пережил подобные проблемы, так как раньше них приехал в Сеул. Я лучше кого бы то ни было знаю, что у них на душе.

Среди его пациентов также много этнических корейцев из Китая. Они считают, что препараты и лечение г-на Сока очень подходит им, поскольку их образ жизни и питание похожи на то, как живут и питаются северокорейцы.

Когда клиника г-на Сока находилась в центре Сеула, её часто посещали даже высокопоставленные правительственные чиновники. Но постоянный рост арендной платы заставил его в 2017 году, после 15 лет работы, переехать на новое место. Нынешняя клиника на юго-западе Сеула, в округе Ёндынпхо, занимает 661 кв. м, что в два раза больше площади первой клиники, но при этом обходится дешевле.





Сок Ён Хван постоянно занимается волонтёрской медицинской деятельностью.

Количество медиков- волонтёров, как выходцев с Севера, так и южан в «Ассоциации Хана Саран», которую основал и сейчас возглавляет Сок Ён Хван, увеличилось до 40 человек.

Г-н Сок родом из Капсана, что в северокорейской провинции Янгандо. Благодаря связям семьи его жизнь была весьма благополучна. Впервые он столкнулся с суровой реальностью, когда в 1994 году во время командировки в провинцию увидел страдающих от недоедания солдат. Вдобавок, слушая рассказы коллег-врачей, поработавших за рубежом, он не мог избавиться от мысли, что нужно перебраться на Юг.

На момент бегства с Севера г-н Сок имел звание капитана и заведовал отделением скорой помощи в Госпитале №88. До этого г-н Сок работал в Исследовательском институте фундаментальной медицины в Пхеньяне, также известном как «центр исследования долголетия». По его словам, такими привилегиями он был обязан своему отцу — высокопоставленному чиновнику в Командовании охраны. С тех пор г-н Сок и его жена потеряли связь со своими родителями. Он также ничего не знает о своих трёх братьях. — Мои родственники исчезли без следа. Люди говорят, что они буквально испарились.





Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё

Хан Сан Му фотограф





Полный текст статьи «ДОКТОР из Северной Кореи – Сок Ён Хван»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





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