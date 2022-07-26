ДОКТОР из Северной Кореи – Сок Ён Хван. Ч.2





Новое начало

Когда г-н Сок прибыл на Юг, не было стандартной процедуры для лицензирования врачей с Севера. Министерство образования и Министерство здравоохранения и соцобеспечения разрешили ему сдать госэкзамен для получения лицензии врача традиционной медицины на основе рекомендаций Корейской ассоциации традиционной медицины и ряда экспертов.

Сидя по ночам за книгами, овладевший на Севере лишь основами китайской иероглифики, г-н Сок сражался с южнокорейскими учебниками по традиционной медицине, заполненными трудными иероглифами. Спустя три года после прибытия на Юг г-н Сок успешно сдал госэкзамен и стал первым медиком, имеющим квалификацию врача традиционной медицины как на Юге, так и на Севере. Затем он получил степень магистра традиционной медицины в университете Кёнхи, а сейчас планирует замахнуться и на звание доктора наук. (Ph.D)

По мнению г-на Сока, самая большая разница между традиционной медициной в двух частях Кореи — в акупунктуре.

— На Юге, чтобы сделать процедуру минимально инвазивной, используют тонкие иглы. Но на Севере иглы гораздо толще, — говорит он. — Люди думают, что лечиться такими иглами больнее, но это не так. После процедуры толстыми иглами пациенты чувствуют себя расслабленными и освежёнными. Это одна из вещей, по которой больше всего скучают здесь беженцы.

В его клинике применяют традиционную северокорейскую технику иглоукалывания, используя иглы «тэчхим» (большая игла) и «пульчхим» (огненная игла). Здесь также ставят иглы из золота, которыми на Севере обычно лечат высокопоставленных чиновников. Диаметр таких игл 0,5 мм, тогда как диаметр обычных южнокорейских игл составляет 0,25 мм.





Сок Ён Хван — автор нескольких книг, в которых он рассказывает об особенностях северокорейской версии традиционной медицины. В одной из них, «Способы [сохранения] здоровья и [обеспечения] долголетия Ким Ильсона», он подробно описывает принципы натуропатии, которую предпочитал покойный лидер Северной Кореи.

«Сохраняющая жизнь народная медицина на Севере» — книга Сок Ён Хвана о «медицине Корё», северокорейской версии традиционной медицины.

Гордость за медицину Корё

Традиционная корейская медицина уходит корнями в «Тоный погам» («Сокровищница восточной (корейской) медицины»), труд врача эпохи Чосон Хо Чжуна. Но после разделения каждая из Корей пошла своим путём.

На Севере развилась терапевтическая медицина. Там лечат на основе «сасан- ыйхак», т.е. «медицины четырёх темпераментов (телосложений)», разработанной Ли Чжэ Ма, учёным-медиком позднего периода Чосон. Хронические болезни также лечат при помощи традиционных методов, считая, что только повышение жизнестойкости организма в соответствии с его типом позволяет получить иммунный ответ и бороться с болезнью.

Г-н Сок очень гордится медициной Корё. Используя свой опыт исследований сердечно-сосудистой системы и гематологии в Исследовательском институте фундаментальной медицины в Пхеньяне, он применяет такие препараты традиционной медицины как «Юсимхван 유심환» и «Тхэгохван 태고환», которые, как говорят, постоянно принимали Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир. Считается, что эти два лекарства эффективны в борьбе с болезнями, вызванными стрессом, и замедляют старение.

На Севере будущие врачи традиционной медицины проводят 6 лет в аудитории, после чего их ждут 6 месяцев клинической подготовки. При этом они изучают как традиционную медицину, так и западную. По словам г-на Сока, северокорейские врачи для постановки диагноза обследуют пациента, используя и традиционные, и западные методики, но лечат в основном на основе восточной медицины.





Волонтёрская деятельность

В активе г-на Сока также 4 книги: «Сохраняющая жизнь народная медицина на Севере» «И в горы сходить, и дикого женьшеня накопать», «Способы [сохранения] здоровья и [обеспечения] долголетия Ким Ир Сена» и «Реальное состояние медицины в Северной Корее».

В 2004 году он вместе с ещё одним врачом традиционной медицины с Севера начал оказывать бесплатную медицинскую помощь пожилым людям. — Я получил большую помощь от южнокорейского общества. Естественно, я хочу отплатить за эту заботу. К тому же для меня самого это утешение и неиссякаемый источник хорошего настроения.

Г-н Сок возглавляет группу волонтёров, которая сначала называлась «Объединение медиков-выходцев из Северной Кореи», а в 2015 году была переименована в «Ассоциацию Хана Саран» («хана» означает «один, одна», «саран» — «любовь»). По мере увеличения числа медиков-выходцев с Севера, а равно и количества людей, сочувствующих этому начинанию, увеличивалось число волонтёров и спонсоров. Сейчас в ассоциацию входит более 130 человек, среди которых почти 30 врачей традиционной медицины и физиотерапевтов.





Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё

Хан Сан Му фотограф





Полный текст статьи «ДОКТОР из Северной Кореи – Сок Ён Хван»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.