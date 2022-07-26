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Дата рождения: 14 октября 1983 г.

Рост: 178 см

Вес: 70 кг

Дебют: Спектакль «Плохой магнит» (나쁜 자석), 2009 г.





Актёр Кан Ги Ён родом из города Инчхона. Окончил отделение театра и кино в Сувонском университете. Женат. Воспитывает сына. Дебютировал в 2009 году, приняв участие в постановке спектакля «Плохой магнит». Впервые на телевидении появился в 2012 году в сериале «Гиппиатр» (마의). Внимание общественности привлёк благодаря двум сериалам «О, мой призрак» (오 나의 귀신님) и «Король старшей школы» (고교처세왕). Благодаря последнему познакомился с автором сценария Ян Хи Сын (양희승). В дальнейшем часто принимал участие в сериалах с её участием. Среди других успешных работ Кан Ги Ёна можно называть сериалы «Что случилось с секретарём Ким?» (김비서가 왜 그럴까), «Позади меня – Териус» (내 뒤에 테리우스) и «Необычный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우). Кан Ги Ён награждён премиями MBC Drama Awards 2018 и Korea Drama Awards 2019.