Рассказ «Ногти» писательницы Ким Ын

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В отделении скорой помощи было светло как днём. Первое, что бросалось в глаза при таком ярком освещении - это бабушкина грудь, ничем не прикрытая из-за всяких аппаратов и проводов. Бабушка так и лежала с открытой грудью, когда врач фиксировал дату и время смерти. Я ощутила внезапный порыв закрыть врачу рукою рот. Нескольких минут хватило, чтобы поправить снятую одежду и убрать простыни. На месте бабушки я бы не хотела встретить конец своей жизни в таком виде.









Дядя не слушал слова женщины-полицейской о том, что вскрытие необходимо для предотвращения подобных преступлений. Наоборот, он схватил её за плечо и вытолкнул из больницы.

Я же хотела любым способом уговорить дядю. И не только ради бабушки, но и ради себя. Когда я собралась сказать, что так дело оставлять нельзя, мама схватила меня за руку. Так она попыталась меня остановить.

Я поняла, что полное непризнание моих родственников означало их желание отрицать всю действительность. Похоже, для них это был единственный способ вынести происходящее.





또 생길지 모르는 범죄의 가능성을 막기 위해서라도

부검이 필요하다는 여자 경찰의 말을 삼촌은 듣지 않았다.

대신 그의 어깨를 밀치며 병원 밖으로 내쫒았다.





나는 어떻게든 삼촌을 설득하고 싶었다.

그건 할머니를 위한 것이기도 하지만

나를 위한 것이기도 했다.

이대로 이 일을 묻어서는 안 된다고 말 하려고 나서는 내 팔을 엄마가 붙잡았다.

이제 그만하라는 뜻이었다.





나는 그들이 절대 인정하지 않음으로써,

모든 현실을 부정하고 싶어 한다는 것을 알았다.

그리고 그건 그들이 감당할 수 있는 유일한 선택 같았다.









Из интервью с профессором корейской литературы Пан Мин Хо:

Всю жизнь бабушка жила аккуратно и правильно, но ушла из жизни из-за внезапного инцидента. Из-за падения в ванной у неё очевидно случилось сотрясение мозга или остановка сердца, но в этот момент пожилая женщина оказалась без нижнего белья, что вызывало подозрения о неслучайности инцидента. У героини есть подсказка, которая указывает на то, что насилие мог совершить мужчина по имени Сон Хо, приходивший к бабушке. Героиня сомневается, нужно ли настаивать на открытии дела или нужно закрыть глаза на эту подсказку и похоронить её навсегда. Обстоятельства смерти бабушки напоминают героине ситуацию, которую она испытала на курсах, где работала. Писательница специально создала такой эффект наслоения событий.









Я вышла из похоронного зала, в котором ещё не было ни одного скорбящего. Пошла на парковку, отчего-то казалось, что эта ночь никогда не закончится.

Если ехать на машине без остановок, то я смогу приехать на работу как раз к приходу директора. С каким лицом она меня встретит? С чего начать разговор? Но одно я знала точно. Больше я не хотела быть слабовольной.

나는 아직 조문객 하나 없는 빈소를 빠져나왔다.

어쩐지 이 밤이 끝나지 않을 것 같다는 생각을 하며 주차장으로 향했다.





쉬지 않고 차를 몰면 원장이 출근하는 시간에 맞춰

학원에 도착할 수 있을 것이었다.

원장이 나를 보면 어떤 표정을 지을까.

그리고 그를 만나면 무슨 말부터 해야 할까.

하지만 한 가지만은 확실했다.

더 이상은 결코 함부로이고 싶지 않았다.









Писательница Ким Ын родилась в 1966 году в уезде Тамян провинции Чолла-Намдо. Дебютировала в 2009 году после публикации детской повести «Мастер воображения Ки Чхан».