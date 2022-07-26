В Корее региональные различия можно заметить не только в языке, но и в музыке. У каждого региона есть свои известные песни и характерные способы их исполнения. В некоторых регионах Корейского полуострова отличаются даже традиционные инструменты. Подробнее о музыкальных различиях регионов вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 576. Региональные различия в музыке

Песня «Сусимга» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)

Песня «Ёккым сусимга» – Сон Мён Хва (вокал)

Мелодия «Фантазия на тему «Пончжо Ариран» (композитор Чхве Сон Хван) – Государственный симфонический оркестр КНДР