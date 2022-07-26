Динамика цен производителей
2022-07-26
#Мелодии Кореи l 2022-07-28
В Корее региональные различия можно заметить не только в языке, но и в музыке. У каждого региона есть свои известные песни и характерные способы их исполнения. В некоторых регионах Корейского полуострова отличаются даже традиционные инструменты. Подробнее о музыкальных различиях регионов вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 576. Региональные различия в музыке
Песня «Сусимга» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал)
Песня «Ёккым сусимга» – Сон Мён Хва (вокал)
Мелодия «Фантазия на тему «Пончжо Ариран» (композитор Чхве Сон Хван) – Государственный симфонический оркестр КНДР
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-26 14:55:17
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