РК рассматривает возможность присоединения к Chip 4

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Республика Корея склоняется к присоединению к возглавляемому США полупроводниковому альянсу Chip 4, в который могут также войти Япония и Тайвань. Предложение о создании альянса было выдвинуто Вашингтоном в марте этого года. Правительство Республики Корея даст окончательный ответ до конца августа. Альянс нацелен на ограничение полупроводниковой независимости Китая и блокирование технологий, поступающих в Китай. Поскольку с полупроводниками связано многое, создание Chip 4 может выйти за рамки простого технологического сотрудничества или альянса и привести к изменениям в миропорядке.

Республика Корея, Тайвань и Япония владеют мощными полупроводниковыми технологиями. Объединившись, три эти страны смогут оказывать сильное влияние на международные цепочки поставок. По этой причине Китай активно выступает против создания альянса.

Решение о вступлении в альянс для Сеула представляется непростым. С одной стороны, Республике Корея необходимы американские полупроводниковые технологии, а с другой - основной спрос приходится на Китай. Именно по этой причине США пригласили Республику Корея вступить в альянс. По итогам 2021 года из всего объёма экспорта полупроводников 40% приходилось на Китай. Если учитывать этот показатель вместе с Гонконгом, то доля Китая составила и вовсе 60%. У основных южнокорейских производителей полупроводников – компаний Samsung Electronics и SK Hynix – более 30% объёма продаж приходится на Китай. У обеих компаний в этой стране имеются собственные заводы. Иными словами, осложнение отношений с Китаем нанесёт прямой удар по отечественным производителям полупроводников.

Пока южнокорейское правительство не спешит с принятием решения, очевидно не желая принимать лишь одну сторону – США или Китая. Однако есть признаки того, что Сеул всё же склоняется к вступлению в альянс. Тем не менее, южнокорейская сторона выступает за открытость новой инициативы, отмечая необходимость дать возможность и другим странам вступить в альянс. Сеул призывает не ограничиваться цепочками поставок, а расширить сотрудничество до кадровых обменов и совместных исследований.