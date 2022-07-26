Япония планирует сброс загрязнённой воды с АЭС Фукусима

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22 июля комиссия по регулированию атомной энергетики Японии одобрила план сброса в океан загрязнённой воды с аварийной АЭС Фукусима. В связи с этим правительство Республики Корея провело экстренное совещание, на котором обсуждались планы Японии. Было принято решение потребовать от Токио предоставить точные данные и подготовить эффективные меры по предотвращению загрязнения океана в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.

В декабре прошлого года Токийская электроэнергетическая корпорация, управляющая АЭС Фукусима, обратилась в комиссию по регулированию атомной энергетики с просьбой рассмотреть план сброса загрязнённой воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. Согласно предложенному плану, вода должна пройти очистку и смешаться с морской водой, что позволит снизить до приемлемых значений содержание трития - радиоактивного изотопа водорода. В мае этого года комиссия по регулированию атомной энергетики уже одобрила план сброса воды, однако окончательное решение могло быть вынесено только после анализа общественного мнения.

Несмотря на заявления о безопасности воды, южнокорейские экологические и общественные организации требуют отмены принятого решения ради сохранения морской экосистемы и безопасности жителей прибрежных районов. По мнению южнокорейских экспертов, сбросы воды с АЭС Фукусима могут загрязнить морскую акваторию близ острова Чечжудо уже во второй половине следующего года.