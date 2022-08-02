«Маленький гигант на сцене», Ким Е Чжи из бэнда KARDI

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К нам вернулась счастливая пятая суббота, которая приходит к нам раз в три месяца! На этот раз мы посвятили нашу рубрику «Скрытые таланты» певице Ким Е Чжи(김예지) из бэнда KARDI(카디)! Это удивительная исполнительница, чей спектр музыкальных жанров варьируется от R&B и баллады до металлического рока! Музыкальная карьера юной певицы началась недавно. 25-летняя девушка дебютировала в 2020 году, выпустив цифровой сингл «HUSH!»(닥치고 나 있어). До дебюта Ким Е Чжи была вирусной в сети благодаря клипу, где она исполняет песню «Свист»(휘파람) группы BLACKPINK(블랙핑크). Также в год своего дебюта она приняла участие в музыкальном конкурсе «Голос Кореи» (корейская версия американского телешоу «The Voice»). После слепых прослушиваний все жюри нажали кнопку выбора, а зал поприветствовал Ким Е Чжи бурными аплодисментами стоя. Девушка дошла до полуфинала и получила прозвище «маленький гигант на сцене». Назвали ее так, потому что ростом она всего лишь метр 52см, но своим мощным голосом она покорила всех сидящих в зале! Нашу рубрику мы открыли вторым синглом Ким Е Чжи под названием «Scared».

В 2021 году певица приняла участие в еще одном музыкальном телешоу, который называется «Супер бэнд. Сезон 2»(슈퍼밴드2). В ходе передачи Ким Е Чжи стала вокалисткой бэнда KARDI(카디). В KARDI помимо вокалистки Ким Е Чжи также состоят гитарист Хван Лин(황린), басист Хван Ин Гю(황인규), барабанщик Чон Сон Бэ(전성배) и исполнитель корейской цитры Комунго(거문고) Пак Да Уль(박다울). В финале группа представила зрителям потрясающую сцену нью-метал-рока с игрой на комунго и заняла итоговое третье место! Как раз эту музыкальную дорожку мы и предложили нашим радиослушателям. На наших волнах прозвучала песня «7000 RPM», или же «7000 оборотов в минуту», а за ней OST-трек «Туннель»(터널) к сериалу «Пульгасаль: Бессмертные души»(불가살) в исполнении Ким Е Чжи вместе с KARDI.

Помимо деятельности в составе KARDI, Ким Е Чжи также ведет активную деятельность как сольный исполнитель. Так, в мае девушка выпустила свой первый мини-альбом, который называется [TURNED]. Она постаралась вместить в пластинку песни разных стилей. Из этого альбома в эфире прозвучали песни «FREAK», «SHE IS MINE» и «ALONE».