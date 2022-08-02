Охота (헌트)





Режиссер: Ли Чжон Чжэ

В ролях: Ли Чжон Чжэ, Чон У Сон

Премьера: 10 августа 2022 г.





Агенты госбезопасности Пак Пхён Хо и Ким Чжон До - лучшие сотрудники в управлении. Узнав о существовании крота, они начинают операцию по его обезвреживанию. Вскоре главные герои узнают о страшной тайне.