Охота (헌트)

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2022-08-02
#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-01
Режиссер: Ли Чжон Чжэ
В ролях: Ли Чжон Чжэ, Чон У Сон
Премьера: 10 августа 2022 г.
Агенты госбезопасности Пак Пхён Хо и Ким Чжон До - лучшие сотрудники в управлении. Узнав о существовании крота, они начинают операцию по его обезвреживанию. Вскоре главные герои узнают о страшной тайне.
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
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