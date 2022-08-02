Дата рождения: 14 июля 1977 г.

Рост: 181 см

Вес: 70 кг

Дебют: Сериал «Мистер Дюк» (신 귀공자), 2000 г.





Актёр Пак Пён Ын - родом из Сеула. Окончил школу искусств в Аняне. По совету своего учителя решил стать актёром, поступив на отделение театра и кино в университете Чунан. Первая работа Пак Пён Ына, сериал «Мистер Дюк», вышла в 2000 году на телеканале MBC, однако долгие годы он оставался неизвестным. До 2015 года он принял участие в съёмках 30 фильмов и 12 сериалов. В своём большинстве это небольшие роли. Пак Пён Ын долго искал себя в индустрии кино. Несмотря на финансовые трудности, он не оставил мечту стать актёром и усердно работал над собой. Актёр понял, что у него хорошо получается играть отрицательных персонажей. Ярким тому доказательством стал фильм «Убийство» (암살), в котором он сыграл японского офицера Кавагучи. Актёру было непросто получить эту роль. Для этого он прошёл четыре прослушивания, при том, что роль, на которую он претендовал, не является одной из главных в фильме. Офицер Кавагучи появляется в фильме всего в нескольких сценах, однако благодаря именно этой роли актёр Пак Пён Ын запомнился зрителям. После участия в фильме «Убийство» заметно выросло количество предложений о съёмках в кино, поступивших актёру. В 2016 году он присоединился к крупному продюсерскому агентству C-JeS Entertainment. Последующее участие в кинокартине «Одна линия» (원라인) позволило ему закрепиться в индустрии кинематографа. В 2017 году Пак Пён Ын за долгое время сыграл роль положительного персонажа в сериале «В первый раз в жизни» (이번 생은 처음이라). Далее последовали съёмки в фильме «Крепость Анси» (안시성), первом историческом фильме в карьере актёра. В очередной раз игра Пак Пён Ына в особенности запомнилась зрителям. В третьем сезоне сериала «Голос» (보이스) Пак Пён Ын сыграл роль японского профессора Канеки Масаюки, в очередной раз продемонстрировав умение вжиться в роль отрицательного персонажа. Среди последних работ актёра особое внимание заслуживают второй сезон сериала «Королевство» (킹덤) и сериал «Ева» (이브). В ближайшем будущем состоится премьера одного сериала и четырёх фильмов с участием Пак Пён Ына.