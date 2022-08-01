Телеканал KBS2 утвердил актёрский состав нового сериала

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Телеканал KBS2 утвердил актёрский состав, который примет участие в съёмках нового сериала «Сотрудничество умов» (두뇌공조). На роли приглашены актёры Чон Ëн Хва (정용화), Чха Тхэ Хён (차태현) и актрисы Квак Сон Ëн (곽선영), Е Чжи Вон (예지원). Сюжет сериала развивается вокруг двух главных героев Чон Ëн Хва и Чха Тхэ Хёна в роли нейробиолога Син Ха Ру и детектива Кым Мён Сэ. Двое ненавидят друг друга, однако вместе им предстоит раскрыть загадочное преступление, связанное с редким заболеванием мозга. Премьера сериала запланирована на вторую половину 2022 года.