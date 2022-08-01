Названы обладатели премий Korea Broadcasting Prizes

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Корейская телерадиовещательная ассоциация назвала 28 июля обладателей премии Korea Broadcasting Prizes, вручаемой по итогам года лучшим телепередачам, артистам и работникам телерадиовещания. В этом году компания KBS была отмечена премиями в нескольких номинациях: «Региональные новости» (серия репортажей телеканала KBS Daejeon), «Детский контент» (народный проект детской песни «Маленький певец» (국민동요 프로젝트 아기싱어), «Развлекательные телепередачи» (мюзикл в жанре трот «Всем спасибо – Сон Хэ» (트로트 뮤지컬 여러분 고맙습니다. 송해), «Лучшая мужская/женская роль» (сериал «Влюблённость» (연모), актриса Пак Ын Бин (박은빈). Члены жюри также присудили посмертно специальную премию ныне покойному телеведущему и комедианту Сон Хэ (송해). Всего премиями были отмечены 18 человек и 26 телепередач.