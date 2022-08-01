Южнокорейские фильмы приглашены на Международный кинофестиваль в Торонто

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Дебютные работы режиссёров Ли Чжон Чжэ (이정재) и Чон У Сона (정우성), кинокартины «Охота» (헌트) и «Защитник» (보호자), приглашены на 47-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), открытие которого запланировано на 9 сентября. Их показ осуществится в рамках двух секций Gala и Special Presentation. Сюжет фильма «Охота» повествует о двух агентах госбезопасности и поимке предателя среди сотрудников управления. Его премьера в РК состоится 10 августа 2022 года. Героем кинокартины «Защитник» стал южнокореец Су Хёк, освобождённый из мест лишения свободы и желающий вернуться к обычной жизни. Дата премьеры фильма пока ещё не утверждена. Кроме двух представленных работ на фестиваль также были приглашены фильмы режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱) «Решение расстаться» (헤어질 결심) и режиссёра Хирокадзу Корээда «Брокер» (브로커).