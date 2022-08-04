Рассказ «Повседневные нужды» писательницы Ян Гви Чжа

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Было совершенно ясно, что в супермаркете «Хёнчжэ» внезапно выложили рис и угольные брикеты и даже выставили солидный рекламный щит с красной надписью «Рис, уголь», чтобы не отставать от открытия «Супермаркета «Кимпхо». Только теперь люди заметили, что магазины «Хёнчжэ» и «Кимпхо» были меньше, чем в ста метрах друг от друга. А ещё люди поняли, что раньше, когда в «Кимпхо» торговали только рисом и углем, все закупались остальными товарами в супермаркете «Хёнчжэ».









Пока между магазинами «Кимпхо» и «Хёнчжэ» всё сильнее накалялось противостояние, после наступления нового года над одним из пустых помещений появилась вывеска «Свежие фрукты». Новый магазин был прямо посередине между двумя супермаркетами. И там продавали не только фрукты, но и другие товары, о чём говорилось в отдельном объявлении. Теперь жена Кён Хо, которая раньше часто улыбалась, всё чаще ходила печальной, а господин Ким, хозяин магазина «Хёнчжэ», всё чаще выпивал. Кроме того, оба супермаркета сильно снизили цены на те товары, которые продавались в новом магазине. Тогда хозяин последнего убрал объявление о продаже остальных продуктов, то есть решил продавать только фрукты. Но господин Ким из супермаркета «Хёнчжэ» не останавливался.





김포슈퍼와 형제슈퍼가 공방전을 사이,

새해 들어 빈 상가주택에 ‘싱싱청과물’이란 간판이 걸렸습니다.

싱싱청과물은 김포슈퍼와 형제슈퍼 딱 가운데 지점이었는데요,

과일만 파는 게 아니라

‘부식 일절 가게 안에 있음’이란 종이쪽지까지 써 붙였습니다.





웃음 많던 김포슈퍼 경호 엄마 얼굴에도 시름이 가득하고,

형제슈퍼 김반장도 술이 늘었습니다.

거기다 싱싱청과물에서 취급하는 품목에 대해

김포슈퍼와 형제슈퍼는 가격을 대폭 낮췄습니다.

그러자 싱싱청과물 주인이 부식일절 운운한 쪽지를 거둬들였습니다.

과일만 팔겠다는 표시였습니다.

그러나 형제슈퍼의 김반장은 멈추지 않았습니다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Когда в округе появился посторонний человек, открывший магазин «Свежие фрукты», хозяева двух супермаркетов организовали что-то вроде сговора. Местные жители принимали разные стороны, но пока между собой соперничали три магазина, они могли пользоваться разными привилегиями. Эта ситуация описана в произведении с лёгкой непринуждённостью, однако на самом деле реальность тех лет была крайне печальной и отчаянной. Что стало с хозяином магазина «Свежие фрукты» после ухода из этого района? Устроиться в Сеуле было ещё сложнее, поэтому он наверняка уехал ещё дальше. Но и полностью винить жителей Вонми-дона он тоже не мог, ведь район был их последним пристанищем. Другими словами, герои этого произведения боролись вовсе не за роскошную жизнь, а за возможность зарабатывать на повседневные нужды.









- И почему только все хотят чем-то торговать?

- Да потому что жизнь такая тяжёлая.

Молодая женщина сразу же выдала мудрый ответ на глупый вопрос хозяйки мясной лавки. Ненадолго установилось молчание. Каждая из женщин района Вонми-дон встревоженно задумалась о необходимости ежедневного выживания. Больше всех озабочена была Си Нэ. Плач младшего ребёнка одной из соседок послужил сигналом, чтобы все разошлись.

Лишь лучи раннего весеннего солнца заливали опустившее место.





나는 “왜들 이렇게 장삿길로만 빠지는지 몰라”





“먹고 살기가 힘드니까 그렇지요”





우리 정육점 여자의 우문에 새댁이 즉각 현명한 답을 내놓았다.

그리고 잠시 말이 끊겼다.

매일매일을 살아내야 한다는 점에서

원미동 여자들 모두는 각자 심란한 표정이었다.

그 중에서도 시내엄마가 가장 울상이었다.

지물포집 막둥이가 넘어졌는지 앙앙 울어대는 것을 신호로 여자들은 제각각 흩어져 버렸다.





그리고 빈자리에는 이른 봄볕만 엄청 푸졌다.









Писательница Ян Гви Чжа родилась в 1955 году в г. Чончжу провинции Чолла-Пукто. Дебютировала в 1978 году с произведением "Снова утро", опубликованном в журнале «Мунхак сасан».