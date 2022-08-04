День чхильсок
2022-08-04
#Мелодии Кореи l 2022-08-04
Чхильсок – это седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Согласно древней легенде, только в этот день друг с другом могли встречаться влюблённые Ткачиха и Волопас. При расставании они всегда горько плакали, отчего на Земле в чхильсок шли проливные дожди. Подробнее об этой легенде и о связанных с ней традициях вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 577. День чхильсок
* Мелодия «Чхильсок» – Ккотпёль (скрипка хэгым)
* Песня «Ветер» – Ха Юн Чжу (вокал)
* Песня «Мульлэ тхарён» – Ан Хян Ён, О Чжон Сук, Нам Хэ Сон (вокал)
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-02
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >