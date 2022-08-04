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День чхильсок

#Мелодии Кореи l 2022-08-04

Мелодии Кореи

День чхильсок

Чхильсок – это седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Согласно древней легенде, только в этот день друг с другом могли встречаться влюблённые Ткачиха и Волопас. При расставании они всегда горько плакали, отчего на Земле в чхильсок шли проливные дожди. Подробнее об этой легенде и о связанных с ней традициях вы узнаете в нашем выпуске.  


Выпуск 577. День чхильсок

* Мелодия «Чхильсок» – Ккотпёль (скрипка хэгым)

* Песня «Ветер» – Ха Юн Чжу (вокал)

* Песня «Мульлэ тхарён» – Ан Хян Ён, О Чжон Сук, Нам Хэ Сон (вокал)

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