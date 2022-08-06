Время, спрятанное в тыкве. Ч.1





Тыква по-корейски называется «хобак». Корейцы подразделяют ее на «эхобак», т.е. молодую, зелёную тыкву, похожую на кабачок, и «ныльгын хобак», буквально «старую тыкву». Со сменой времён года меняется и тыква на столе. Зеленый кабачок с нежной мякотью, которую можно есть с кожурой, означает лето, а старая тыква, в которой под толстой кожурой скрывается жёлтая мякоть, напоминающая батат, символизирует осень и зиму. В наши дни, однако, набирает популярность ещё один вид тыквы - «Тан-хобак» (букв. «сладкая тыква»). Она вытесняет «старую тыкву», и её можно купить в любое время года, хотя по вкусу, текстуре и сроку хранения это скорее зимняя тыква.





«Старая тыква», которую едят осенью и зимой, — это хорошо знакомая всех корейцев. Холодной зимой из неё варят кашу с клейким рисом, а тыквенный сок пьют роженицы, чтобы спал живот после родов. © imagetoday

В живописи и литературе

Помимо времён года, в тыкве спрятано и другое время. Дело в том, что по тыкве на картине можно приблизительно определить, когда она была написана. На картине итальянского художника Бартоломео Бимби «Тыква» мы видим огромную тыкву из герцогских садов в Пизе на фоне тёмного, предгрозового неба. Согласно свидетельствам того времени, в мастерскую художника её несли двое крепких мужчин, а за ними следовали аплодирующие зеваки. По тыкве на картине мы можем предположить, что художник написал это произведение не раньше XVI века. Хотя тыкву, которая происходит из Южной Америки, начали выращивать ещё за пять тысяч лет до нашей эры, в Европе о ней по-настоящему узнали только в XVI веке. На самом деле Бимби написал эту тыкву в 1711 году.

В литературе тыква появляется примерно в это же время. Сцена, когда в сказке про Золушку фея превращает в золотую карету тыкву, кажется вполне





Еда воспоминаний

Одна из самых знаменитых в Корее писательниц Пак Ван Со говорила о тыкве вот как: «Увидев молодую блестящую тыкву с тонкой талией, сразу же покупала её, даже не успев придумать, что с ней делать. А при виде круглой местной тыквы, проглядывающей между плетями, забравшимися на соседский забор, меня охватывало желание тайком сорвать и утащить красавицу». Но больше всего писательница любила не тыкву, а её листья. В своём сборнике прозы «Мотыга» она писала:

«От свежих листьев отрывают жёсткий стебель, идущий вдоль средней жилки; потом их моют и кладут на готовящийся на пару рис, чтобы они стали нежными и мягкими, а в это время в глиняном горшке готовят кантвенчжан (густой соус из пасты «твенчжан» со специями). Зачерпываешь ложку пасты и, не процеживая, кладёшь в горшок, добавляешь каплю кунжутного масла и перемешиваешь с измельчённым чесноком и нашинкованным луком-батуном, заливаешь водой, в которой промывали рис, и провариваешь, затем кладёшь нашинкованного зелёного острого перца столько же, сколько было твенчжана, и снова доводишь до кипения, тогда варево загустеет. Вот только люди сейчас стали привередливее в еде, так что для вкуса можно добавить немного растолчённых анчоусов, а листья тыквы можно не класть на готовящийся рис, а приготовить в пароварке».

Листья тыквы — сезонное лакомство, доступное с начала лета и до поздней осени, когда задуют холодные ветры. Сочетание мягкого, но хрустящего листика с пресным рисом и острым соусом из «твенчжана» создаёт контраст вкусов и текстур, которому невозможно сопротивляться, поэтому ты просто ешь и ешь. И, согласно выражению Пак Ван Со, «становишься довольным и расслабленным, будто наконец добрался до конца тоски». Этот вкус вызывал в её памяти образ простой домашней еды полувековой давности, забор с плетями тыквы, огород и помост с глиняными чанами, а также чувство усталости и облегчения, когда, наконец, добрался до дома.





Чон Чжэ Хун, фармацевт, кулинарный критик





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.