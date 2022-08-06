Споры вокруг снижения возраста поступления в школу

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Представители южнокорейских политических кругов и общественности продолжают обсуждать планы правительства по снижению возраста поступления в начальную школу с шести до пяти лет. Министр образования Пак Сун Э, выступая 2 августа на встрече с представителями родительских организаций, заявила, что данные планы не будут реализованы без согласия народа. Она подчеркнула, что снижение возраста поступления в школу нацелено на безопасное развитие детей и снижение финансового бремени родителей благодаря интеграции систем образования и ухода за детьми.

Министр образования пояснила, что конкретные действия будут определяться в ходе открытых дискуссий и обсуждений с общественностью. Представители родительских организаций, тем временем, заявили, что большинство жителей страны и работников образования не понимают предложенную политику. Они потребовали незамедлительного отказа от планов по снижению возраста поступления в школу и отметили отсутствие необходимости в открытых обсуждениях. Некоторые представители общественности даже потребовали отставки министра образования.

Согласно планам, переход на новую систему начнётся в 2025 году и займёт четыре года из-за нехватки учителей и школьных помещений. При этом существующая система образования - шесть лет в начальной школе, по три года в средней и старшей школе и четыре года в университете – меняться не будет. Среднее девятилетнее образование по-прежнему останется обязательным.

Среди других мер в области образования – передача под единое управление детских садов, которые находятся в ведении министерства образования и центров по уходу за детьми, находящихся в подчинении министерства здравоохранения и социального обеспечения. Кроме того, будет усилена образовательная поддержка людей с ограниченными возможностями, созданы 444 новых школьных класса для детей из мультикультурных семей.

Снижение возраста поступления в школу обсуждалось ещё с 90-х годов, однако ни одно правительство не смогло приступить к реализации проекта из-за сопутствующих проблем и огромных расходов. По мнению правительства, снижение школьного возраста позволит ускорить выход молодого поколения на рынок труда, снизить возраст вступления в брак и рождения детей.