Летние отпуска в Северной Корее

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На дворе жаркая августовская погода – самое время для того, чтобы отправиться в летний отпуск. В такую погоду поневоле задумываешься о том, как проводят летние отпуска северокорейцы. Как и их соотечественники на Юге, они с нетерпением ждут летних отпусков. В соответствии с трудовым законодательством, всем им полагается достаточно продолжительный отпуск. Обычные работники и офисные служащие имеют право на двухнедельный отпуск. Однако, как показывает практика, северокорейцы не имеют возможности воспользоваться отпуском в полной мере. В Северной Корее объекты отдыха, например, бассейны, как правило, расположены в крупных городах. Поехать, скажем, в Пхеньян или приграничные регионы, где расположено большинство пляжей, жителю провинции очень непросто. Для этого необходимо оформить специальное разрешение, которое может получить далеко не каждый. По этим и другим причинам северокорейцы не имеют возможности путешествовать на большие расстояния, будучи вынуждены отдыхать преимущественно недалеко от дома, в своём регионе. Второе условие для отпуска – это денежные средства. Зажиточные северокорейцы могут позволить себе хороший отдых. Что касается обычных граждан, на долю которых приходится 70-80 процентов населения, то им приходится в первую очередь думать не об отпуске, а о том, как прокормить себя. О летних отпусках северокорейцев расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.