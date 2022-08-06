«Раскрасим мир в фиолетовый цвет!» Гёрлз-группа PURPLE KISS и ее творчество

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Первую субботу августа 2022 года скрасили заводные песни гёрлз-группы PURPLE KISS(퍼플키스). Коллектив дебютировал под крылом агентства RBW(알비더블유). Здесь также состоят уже хорошо знакомые вам группы MAMAMOO(마마무) и ONEUS(원어스). Все артисты агентства RBW запечатлели себя весьма талантливыми айдолами: MAMAMOO – своим мощным вокалом, а ONEUS – перформансом; PURPLE KISS же, можно сказать, нечто среднее между ними: коллектив очень хорошо сбалансирован! Все участницы обладают прекрасными вокальными и танцевальными навыками; они также участвуют в продюсинге своих песен. Нашу рубрику открыл предебютный трек «My Heart Skip a Beat» или же «Мое сердце замерло».

Официальный дебют группы состоялся 15 марта 2021 года. В группе семь участниц: Пак Чи Ын(박지은), На Го Ын(나고은), Доси(도시), Ирэ(이래), Чхэ Ин(채인), Су Ан(수안) и единственная участница из Японии Юки(유키). Многие из них имеют опыт участия в музыкальных шоу на выживание, таких как Produce 48(프로듀스48), MIXNINE(믹스나인) и K-POP STAR(케이팝스타). Одновременно с дебютом девушки побили несколько рекордов: согласно самому авторитетному корейскому альбомном чарту Hanteо(한터) первый альбом PURPLE KISS стал самым продаваемым среди гёрлз-групп-новичков, дебютировавших в 2020-2021 году. Клип на титульный трек «Зомби»(Zombie) из второго мини-альбома [HIDE & SEEK] лишь за 24 часа набрал 5 млн 600 тыс просмотров, а за трое суток – 10 миллионов просмотров на канале YouTube, что также установило рекорд среди гёрлз-групп-новичков 2021 года. На наших волнах прозвучали музыкальные дорожки «Зомби» и «Красивая психопатка»(Pretty Psycho) из третьего мини-альбома [memeM].

25 июля, девушки вернулись с новым четвертым мини-альбомом [Geekyland], или [Страна зануд]. На этот раз PURPLE KISS превратились в 7 ведьм и встали в защиту всех отчужденных зануд и чудаковатых в глазах общества людей! В альбом вошли 6 замечательных треков включая интро. Мы предложили нашим радиослушателям 5 из них: «Огненный цветок»(불꽃), «Не могу перестать мечтать»(Can't stop dreamin'), «Любовь мертва»(Love Is Dead), «Летний дождь»(SuMMer RaiN) и титульный «Nerdy» или «Зануда». ㅍ