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Дата рождения: 20 октября 1992 г.

Рост: 165 см

Вес: 43 кг

Дебют: Спектакль «Баллада для Роксаны» (록산느를 위한 발라드), 2015 г.





Актриса Ха Юн Гён родилась в городе Кунпхо провинции Кёнгидо. Окончила театральное отделение Корейского национального университета искусств. Актриса дебютировала в 2015 году, приняв участие в постановке спектакля «Баллада для Роксаны». В том же году на экраны вышел первый фильм с её участием «Социофобия» (소셜포비아), в котором она сыграла одну из главных ролей. Ха Юн Гён снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, однако известность ей принесло участие в съёмках второго сезона сериала «Мудрая врачебная жизнь» (슬기로운 의사생활) в 2021 году. Актриса исполнила роль врача нейрохирургического отделения по имени Ха Сон Бин. На следующий год актриса снялась в сериале «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우), в котором сыграла второстепенную роль адвоката по имени Чхве Су Ён. Среди её других работ, заслуживающих внимания, стоит выделить фильм «Останься со мной» (울보), «Признание» (고백), «Дочь Кён А» (경아의 딸). В ближайшем будущем на экраны выйдут две новые работы с участием Ха Юн Гён – фильм «Сталкер» (스토커) и сериал «Увидимся в моей 19-й жизни» (이번 생도 잘 부탁해), снятый по мотивам одноимённого веб-комикса.