Если ты расскажешь о своей мечте (당신이 소원을 말하면)





Режиссер: Ким Ён Ван

В ролях: Чи Чхан Ук, Сон Дон Иль, Чхве Су Ён, Вон Чжи Ан

Премьера: 10 августа 2022 г.





Судьба парня по имени Юн Гё Рэ сложилась непростым образом. Молодой человек с ранних лет воспитывался в детском доме, выйдя из которого оказался в тюрьме. Всё, о чём он мечтает, это жить счастливой жизнью, но как бы он ни старался, ничего в его жизни не меняется. Волею судьбы Юн Гё Ре оказывается в хосписе, где он должен пройти положенные ему часы исправительных работ.