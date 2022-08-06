Если ты расскажешь о своей мечте (당신이 소원을 말하면)

«Раскрасим мир в фиолетовый цвет!» Гёрлз-группа PURPLE KISS и ее творчество
2022-08-06
#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-08
Режиссер: Ким Ён Ван
В ролях: Чи Чхан Ук, Сон Дон Иль, Чхве Су Ён, Вон Чжи Ан
Премьера: 10 августа 2022 г.
Судьба парня по имени Юн Гё Рэ сложилась непростым образом. Молодой человек с ранних лет воспитывался в детском доме, выйдя из которого оказался в тюрьме. Всё, о чём он мечтает, это жить счастливой жизнью, но как бы он ни старался, ничего в его жизни не меняется. Волею судьбы Юн Гё Ре оказывается в хосписе, где он должен пройти положенные ему часы исправительных работ.
2022-08-06
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