«Охота на ведьм» возвращается на экраны





Развлекательное ток-шоу «Охота на ведьм» (마녀사냥) возвращается на экраны спустя семь лет. В новом сезоне будут представлены восемь выпусков передачи. На место ведущих приглашены писательница Ким И На (김이나), музыкальный продюсер CODE KUNST (코드쿤스트), певица BIBI (비비) и Син Дон Оп (신동엽), телеведущий первого сезона передачи. Для остальных трёх это будет первое участие в съёмках. Ток-шоу «Охота на ведьм» ориентировано на взрослую аудиторию, оно освещает различные ситуации в романтических отношениях между мужчиной и женщиной. Показ первого сезона осуществлялся на телеканале JTBC в период с 2 августа 2013 года по 18 декабря 2015 года. Всего было представлено 123 выпуска. Первый сезон вели телеведущий Син Дон Оп, певец Сон Си Гён (성시경), комедиант Ю Сэ Юн (유세윤) и писатель Хо Чжи Ун (허지웅). В отличие от первого выпуска второй – доступен для просмотра на платформе TVING.