Актриса Ко А Сон получила главную роль в фильме «Мне не нравится Корея»

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Режиссёр Чан Гон Чжэ (장건재) приступил к съёмкам фильма «Мне не нравится Корея» (한국이 싫어서) по мотивам одноимённого романа писателя Чан Ган Мёна (장강명). Сюжет фильма развивается вокруг главной героини по имени Ке На, которая в поисках счастья покидает родину и отправляется в Новую Зеландию. Как сообщили в студии Mokulsha, на главную роль приглашена актриса Ко А Сон (고아성), известная благодаря съёмках в кинокартинах «Чудовище» (괴물), «Офис» (오피스), «Сопротивление: История Ю Гван Сун» (항거: 유관순 이야기) и «Уроки английского компании Самчжин» (삼진그룹 영어토익반). Ранее актриса Ко А Сон приняла участие в нескольких работах режиссёра Чан Гон Чжэ, в числе которых фильмы «Бессонная ночь» (잠 못 드는 밤), «Летняя фантазия» (한여름의 판타지아) и сериал «Чудовищный» (괴이).