Какие актёры примут участие в съёмках фильма «Великий потоп»?

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Компания Netflix объявила имена актёров, которые примут участие в съёмках фильма «Всемирный потоп» (대홍수). На главные роли приглашены актриса Ким Да Ми (김다미) и актёр Пак Хэ Су (박해수). Ким Да Ми сыграет роль исследователя, специализирующегося на разработке искусственного интеллекта, её коллега по съёмочной площадке Пак Хэ Су – роль сотрудника службы охраны, пытающегося её спасти. Новый фильм от Netflix представляет собой научно-фантастический блокбастер о судьбе людей в преддверии всемирного потопа. На место режиссёра и сценариста приглашён Ким Бён У (김병우), известный по таким работам как «Теракт в прямом эфире» (더 테러 라이브) и «Частная военная компания: Бункер» (PMC: 더 벙커).