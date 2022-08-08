Гёрл-группа NewJeans успешно стартовала

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Гёрл-группа NewJeans (뉴진스), представившая 1 августа дебютный альбом NewJeans 1st EP 'New Jeans', 3 августа заняла первое место в дневном музыкальном рейтинге самых популярных песен в РК по версии музыкальной платформы Spotify. Титульный трек из новой пластинки Attention (어텐션) оказался на первом месте. Три других песни заняли второе, пятое и одиннадцатое место в данном рейтинге, сообщает продюсерское агентство ADOR, входящее в состав компании HYBE. Ранее NewJeans установила новый рекорд, продав свыше 440 тыс. копий альбома спустя три дня после начала приёма предварительных заказов на пластинку. Это лучший результат среди дебютных работ южнокорейских гёрл-групп. NewJeans состоит из пяти участниц, две из которых имеют гражданство Вьетнама и Австралии. Это довольно молодая группа, самой младшей участнице – всего 14 лет. 1 августа девушки представили их первый студийный альбом из восьми песен с титульным треком Attention.