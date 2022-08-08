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Красные туфли (9) 내가 왜?

#Говорим как герои сериалов l 2022-08-08

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

희경 (Хи Гён): 이건 돈이야. 모자라면 달라는 대로 더 줄 테니까 군소리 말고 떠나.

Хи Гён: Вот деньги. Если не хватает, я дам столько, сколько нужно. А ты перестань ныть и уходи.

젬마 (Джемма): 싫은데요. 내가 왜?

Джемма: А я не хочу. С чего это вдруг?

희경 (Хи Гён): 뭐? 

Хи Гён: Что?

젬마 (Джемма): 로라를 주세요. 그럼 떠날게요. 

Джемма: Отдайте Лолу. Тогда я уйду.

희경 (Хи Гён): 미친. 끝까지 가보겠다는 거야 지금? 

Хи Гён: С ума сойти. Значит, ты решила идти до конца?


Фраза недели 

내가 왜 

[Нэ-га уэ] 

С чего это вдруг?


☞ -너랑 나 오늘부터 다이어트를 해!

С сегодняшнего дня мы с тобой садимся на диету!

- 응? 내가 왜? 난 싫은데? 

- Что? С чего это вдруг? Я не хочу.


Другие выражения

☞ 군소리

«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»

☞ 군말

«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»

☞ 군소리 말고

«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»

☞ 군소리 하지 말고

«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»


Примеры

☞ 군소리 말고 빨리 청소해.

«Хватит ныть и давай уже быстрее убирайся.»


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