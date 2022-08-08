Красные туфли (9) 내가 왜?

Актриса Ко А Сон получила главную роль в фильме «Мне не нравится Корея»
2022-08-08
#Говорим как герои сериалов l 2022-08-08
Диалог недели
희경 (Хи Гён): 이건 돈이야. 모자라면 달라는 대로 더 줄 테니까 군소리 말고 떠나.
Хи Гён: Вот деньги. Если не хватает, я дам столько, сколько нужно. А ты перестань ныть и уходи.
젬마 (Джемма): 싫은데요. 내가 왜?
Джемма: А я не хочу. С чего это вдруг?
희경 (Хи Гён): 뭐?
Хи Гён: Что?
젬마 (Джемма): 로라를 주세요. 그럼 떠날게요.
Джемма: Отдайте Лолу. Тогда я уйду.
희경 (Хи Гён): 미친. 끝까지 가보겠다는 거야 지금?
Хи Гён: С ума сойти. Значит, ты решила идти до конца?
Фраза недели
내가 왜
[Нэ-га уэ]
С чего это вдруг?
☞ -너랑 나 오늘부터 다이어트를 해!
С сегодняшнего дня мы с тобой садимся на диету!
- 응? 내가 왜? 난 싫은데?
- Что? С чего это вдруг? Я не хочу.
Другие выражения
☞ 군소리
«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»
☞ 군말
«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»
☞ 군소리 말고
«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»
☞ 군소리 하지 말고
«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»
Примеры
☞ 군소리 말고 빨리 청소해.
«Хватит ныть и давай уже быстрее убирайся.»
2022-08-08
2022-08-10 10:26:37
2022-08-09 13:59:58
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