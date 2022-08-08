Красные туфли (9) 내가 왜?

Диалог недели

희경 (Хи Гён): 이건 돈이야. 모자라면 달라는 대로 더 줄 테니까 군소리 말고 떠나.

Хи Гён: Вот деньги. Если не хватает, я дам столько, сколько нужно. А ты перестань ныть и уходи.

젬마 (Джемма): 싫은데요. 내가 왜?

Джемма: А я не хочу. С чего это вдруг?

희경 (Хи Гён): 뭐?

Хи Гён: Что?

젬마 (Джемма): 로라를 주세요. 그럼 떠날게요.

Джемма: Отдайте Лолу. Тогда я уйду.

희경 (Хи Гён): 미친. 끝까지 가보겠다는 거야 지금?

Хи Гён: С ума сойти. Значит, ты решила идти до конца?





Фраза недели

내가 왜

[Нэ-га уэ]

С чего это вдруг?





☞ -너랑 나 오늘부터 다이어트를 해!

С сегодняшнего дня мы с тобой садимся на диету!

- 응? 내가 왜? 난 싫은데?

- Что? С чего это вдруг? Я не хочу.





Другие выражения

☞ 군소리

«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»

☞ 군말

«Пустая / болтовня / нытьё / ропот / пустословие»

☞ 군소리 말고

«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»

☞ 군소리 하지 말고

«Хватит попусту болтать, давай уже делай что-то»





Примеры

☞ 군소리 말고 빨리 청소해.

«Хватит ныть и давай уже быстрее убирайся.»



