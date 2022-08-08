Рассказ «Задорная служанка Мариса» писателя Чхон Мён Гвана

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По мере того, как я подбиралась к истине, скрытой за горящим пламенем, я обнаружила, что невольно возбуждаюсь. Если я скажу, что испытывала наслаждение, выбирая любовницу для собственного мужа, ты, конечно, решишь, что я спятила. И всё же в какой-то степени это правда.

Вскоре я взглянула на последнее оставшееся имя в списке и испытала шок, подобный остановке сердца. Знаешь, кто это был, Томас? О! Это была она - Надя Уль.









Полиция сочтёт меня убийцей? И мотивов у меня предостаточно. Но как Йоханна догадалась о моей измене? Неужели астрология? Как же удивится Надя, когда узнает об этом? А может, она даже обрадуется. Она же говорила, что её сестра слишком странная и даже желала ей смерти.

Но её сердце бьётся слишком быстро. Неудивительно – выпить столько шампанского, да ещё и такая ужасная ситуация. В такие моменты нужно тем более собираться с мыслями. Один неверный шаг – и меня могут счесть убийцей. Точно, лучше уж позвать Марису. Она сможет всё разрешить.





경찰이 나를 살인범으로 모는 건 아닐까?

게다가 동기도 충분하잖아.

그런데 요한나는 우리가 바람 피운 걸 어떻게 알아냈지?

점성술이라도 쓴 건가?





그나저나 나디아가 이 사실을 알면 얼마나 놀랄까?

어쩌면 잘 됐다고 생각할지도 몰라.

그녀는 자신의 언니가 너무 멍청하다고,

차라리 죽어버렸으면 좋겠다고 말했잖아.

그런데 심장이 너무 빨리 뛰는 것 같군.

와인 한 병을 혼자서 다 마신데다

이런 끔찍한 상황이 닥쳤으니 그럴만도 하지.

이럴 때일수록 정신을 바짝 차려야 돼.

자칫하면 살인범으로 몰릴 수도 있다고.

그래, 차라리 마리사를 부르는 게 낫겠어.

그녀라면 일을 잘 해결할 수 있을 거야.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

По названию этого рассказа можно подумать, что Мариса – главная героиня. Читатели с нетерпением ждут её появления, но главными героями оказываются Йоханна и Томас, а Мариса – эпизодический персонаж. В самом конце она меняет судьбы двух героев. Такой поворот событий усиливает волнение в финале рассказа. Но действительно ли Мариса поменяла бутылки случайно? В произведении не так много описаний служанки, но однажды она подала на зятя заявление в полицию о попытке убийства. За беспечной и суетливой внешностью может скрываться решительный характер, не готовый смиряться с преступлением. Тогда возможно за этим отравлением действительно стоит задорная служанка Мариса? Никто не знает, что есть правда.









- О Боже! У вас в руках бутылка? С чего это вы пьёте шампанское прямо с утра? Местами обнажённая и с бутылкой в руках вы точь-в-точь римская соблазнительница… Как же её звали? Ну, та самая, которой вы были в прошлой жизни. Которая отравила. В общем, сейчас вы – точно она.

И кто оставляет шампанское открытым без пробки? Я хорошенько закрыла ту бутылку и поменяла её на ту, что была в холодильнике. Ох! Я тут болтаю и даже не заметила, что господин уже вернулся. Надеюсь, путешествие прошло хоро… Ах-ах-ах! У него из носа течёт кровь. Наверное, слишком долго летел в самолёте.

Алло! Это больница? Что? Рыбный магазин Отто? Господи! Перепутала номер. Что за чертовщина!





그런데 맙소사! 손에 들고 있는 건 술병 아녜요?

대체 무슨 일이 있기에 아침부터 그렇게 술을 마셨어요?

그렇게 속살을 드러내놓고 술병을 들고 있으니

영락없이 그 로마의 악녀....이름이 뭐라고 그랬죠?

마님의 전생 말예요, 독살했다는.

어쨌든 지금 마님이 바로 그 꼴이라고요.





그리고 코르크 마개를 딴 채 와인을 밖에 그냥 뇌두는 법이 어디 있어요?

내가 마개를 잘 막아서 냉장고에 있던 것과 바꿔치긴 했지만 말예요.





어머! 그러고 보니 주인님이 돌아와 계신지도 모르고 떠들고 있었네.

여행은 즐거우셨....에구머니나! 주인님 코에서 피가 흘러요.

아무래도 비행기를 너무 오래 탄 모양이예요.





여보세요, 병원이죠? 네? 오토씨네 생선가게라고요?

어이쿠, 하나님. 전화가 또 잘못 간 모양이네.

도대체 이게 무슨 난리람!









Писатель Чхон Мён Гван родился в 1964 году в г. Ёнине провинции Кёнгидо. Дебютировал в 2003 году с произведением "Фрэнк и я".