Молодое поколение Северной Кореи

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В последние годы мы часто слышим модное слово – поколение MZ, означающее тех, кто родился в период с 1980-х по начало 2000-х годов. Фактически это два поколения. Поколение М сформировалось в то время, когда осуществлялся переход от аналогового общества к цифровому. Представители поколения Z выросли в цифровой среде. Поколение MZ отдает приоритет личному счастью и ставит личное выше общественного. Составляя 30% южнокорейского населения, оно оказывает влияние на общество. Какова ситуация в Северной Корее? Там современное молодое поколение называется «поколением «трудного похода». На его представителей пришёлся сильнейший голод в середине и конце 90-х годов, унёсший жизни порядка трёх миллионов северокорейцев. С началом «трудного похода», то есть, экономического кризиса, рухнула система распределения продовольствия. Это привело к тому, что жители Севера были вынуждены идти на рынок и продавать свои вещи, чтобы прокормить себя. Так появился рынок чанмадан. Его представители с ранних лет воспринимают рынок как часть повседневной жизни. Разрушенная система распределения продовольствия в период «трудного похода» сделала из представителей поколения чанмадан независимых капиталистических личностей. О молодом поколении северокорейцев расскажет доктор Чон Ын Ми из Корейского института национального объединения.