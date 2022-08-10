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Летние песни

#Мелодии Кореи l 2022-08-11

Мелодии Кореи

Летние песни

С самыми жаркими летними днями, которые стоят в Корее сейчас, связано много народных песен. Это и песни про цикад, и песни про ловлю рыбы у прохладного ручья, и песни о перемалывании зерна для прохладных летних блюд. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с летними корейскими песнями и ощутить атмосферу знойных будней. 


Выпуск 578. Летние песни

* Песня «Ссарым» – Чху Да Хе (вокал)

* Песня «В пасмурный день июня-июля» – Ли Хи Мун (вокал), ансамбль «Прелюдия»

* Песня острова Чечжудо, исполнявшаяся во время перемалывания зерна – Ко Сон Ок (вокал) и вокальный ансамбль

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