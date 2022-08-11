Пак Сун Э оставила должность министра образования

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8 августа Пак Сун Э объявила об уходе в отставку с должности министра образования. Это случилось спустя 34 дня после её назначения. Выступая на пресс-конференции, она взяла на себя ответственность за разногласия, возникшие после обнародования проекта реформирования системы образования. Его суть состоит в снижении возраста поступления в начальную школу с шести до пяти лет.

Проект вызвал огромную волну протеста среди родителей и работников образования, не согласных со снижением возраста поступления в школу. Противники реформы указывали на её негативные побочные эффекты и увеличение финансовой нагрузки на родителей учеников. Тот факт, что проект был предложен без предварительного сбора общественного мнения, лишь усилил волну протестов. В министерстве образования поспешно заявили, что окончательно решения пока не принято, и ничего не будет решаться без согласия народа. Но это не помогло, и результатом разногласий стала отставка министра.

Подбор кандидатуры на должность министра образования при новом президенте с самого начала проходил непросто. Сначала на эту должность предлагалось назначить бывшего ректора университета иностранных языков Хангук Ким Ин Чхоля, но по ряду причин его кандидатура была отклонена. Пак Сун Э была назначена на должность министра внезапно, хотя к ней тоже были претензии. После отставки Пак Сун Э проект образовательной реформы, скорее всего, будет отменён.