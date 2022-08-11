Правительство утвердило МРОТ на 2023 год

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Министерство труда и занятости Республики Корея утвердило минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год, который составит 9.620 вон (7,41 доллара) в час. Это на 5% больше, чем в текущем году. Таким образом, минимальная месячная зарплата составит в следующем году 2.010.580 вон (1.545 долларов) в месяц. Уровень МРОТ был определён комиссией по минимальной оплате труда в конце июня, до 18 июля министерство труда и занятости принимало претензии. Представители трудящихся указывали на слишком низкое увеличение МРОТ, работодатели придерживались противоположной позиции. Однако претензии не были приняты во внимание с учётом содержания и целей закона о минимальной оплате труда, а также с учётом этапов рассмотрения и принятия решения комиссией по минимальной оплате труда.

По словам министра труда и занятости Ли Чжон Сика, решение комитета принималось после комплексного рассмотрения внутренних и внешних экономических условий, ситуации на рынке труда, тяжёлых условий трудящихся с низким доходом и владельцев малого бизнеса. В этот раз повышение МРОТ происходит на фоне признаков замедления экономического роста и роста инфляции. По мнению некоторых экспертов, это может привести к дальнейшему росту цен. С другой стороны, если повышение МРОТ будет ниже уровня инфляции, это приведёт к снижению доходов трудящихся. Министерство труда и занятости также планирует провести исследование для определения необходимости применения разных МРОТ для разных отраслей.

В последние пять лет МРОТ повышался ежегодно. В 2018 году он был повышен на 16,4%, а в 2019 году – на 10,9%. Однако в последующие годы рост составил лишь 2,9% и 1,5%.