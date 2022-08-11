Встреча глав МИД РК и Китая

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9 августа в Циндао провинции Шаньдун состоялись переговоры министров иностранных дел Республики Корея и Китая Пак Чина и Ван И. Обсуждались двусторонние отношения, нормализация цепочек поставок, ситуация на Корейском полуострове и другие актуальные вопросы.

Глава южнокорейского МИД уведомил своего китайского коллегу о решении Сеула принять участие в предварительном заседании полупроводникового альянса Chip 4, возглавляемого Вашингтоном. Он дал понять, что данное решение принято исключительно с учётом национальных интересов и не направлено против какой-либо конкретной страны. Пак Чин подчеркнул, что участие южнокорейской стороны в предварительных переговорах в рамках альянса может быть полезным и для Китая, поскольку Сеул может выступить связующим звеном между Пекином и странами альянса. Ван И призвал своего коллегу хорошо обдумать последствия принятого решения. Он согласился с тем, что Сеул и Пекин должны выстраивать стабильные цепочки поставок в духе взаимной выгоды и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Стороны разошлись во мнениях относительно установки на южнокорейской территории американских комплексов противоракетной обороны THAAD. Одновременно они согласились с тем, что споры по поводу THAAD не должны мешать отношениям между Сеулом и Пекином. Пак Чин заверил своего китайского коллегу в том, что новое южнокорейское правительство будет проводить внешнюю политику на основе общечеловеческих ценностей и норм. Он отметил также, что Республика Корея и Китай как «стратегические партнёры по сотрудничеству» должны вместе преодолевать новые вызовы. Пак Чин призвал Китай сыграть конструктивную роль в том, чтобы убедить Пхеньян сделать выбор в пользу диалога, а не провокаций. Глава южнокорейского МИД выразил надежду на то, что две соседние страны будут сотрудничать на основе универсальных ценностей, таких как свобода, мир и процветание.