Второй студийный альбом BLACKPINK выходит в сентябре





Гёрл-группа BLACKPINK (블랙핑크) представит 16 сентября второй студийный альбом, получивший название BORN PINK. Первый музыкальный трек из новой пластинки Pink Venom будет опубликован 19 августа, сообщает продюсерское агентство YG Entertainment. Трек-лист и другие подробности пока не раскрываются. Сообщается, что после выпуска альбома участницы группы планируют отправиться в мировое турне, открытие которого запланировано на 15 октября 2022 года. Первый концерт состоится в Сеуле, после чего BLACKPINK посетит США, страны Европы, Азии и Океании. Завершающий мировое турне концерт запланирован на 21 июня 2023 года в Окленде, Новая Зеландия. Более подробная информация о новой пластинке будет доступна в ленте новостей BLACKPINK в социальной сети TWITTER.