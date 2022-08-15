Не пропустите новую работу режиссёра Пак Кю Тхэ

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Режиссёр Пак Кю Тхэ (박규태) за долгое время представит новую кинокартину «6 из 45» (육사오), сюжет которой повествует о солдатах Юга и Севера, нашедших лотерейный билет. Премьера фильма запланирована на 24 августа. По сюжету актёр Ко Гён Пхё (고경표) в роли южнокорейского солдата Чхон У во время службы находит лотерейный билет на сумму 5,7 млрд вон (4,35 млн долларов), который позднее случайным образом теряет. Билет перелетает через межкорейскую границу, где его находит актёр Ли И Гён в роли северокорейского солдата Ён Хо. Вскоре двое и их товарищи встречаются, чтобы обсудить вопрос о том, каким образом получить и разделить денежный приз. В итоге принимается решение на время оставить в заложниках двух главных героев до тех пор, пока награда не будет поделена между сторонами. Фильм «6 из 45» привлёк особое внимание общественности, поскольку является первой работой режиссёра Пак Кю Тхэ за последние 15 лет. Его последний фильм «Лети, Хо Дон Гу» (날아라 허동구) вышел в апреле 2007 года.