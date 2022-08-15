Певица Heize – новая ведущая радиопередачи «Сделай громче»

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Певица Heize (헤이즈) станет новой ведущей радиопередачи KBS Cool FM «Сделай громче» (볼륨을 높여요). Первый выпуск с её участием выйдет в эфир 22 августа. По словам певицы, вечерняя передача «Сделай громче» является неким символом окончания минувшего дня, поэтому для неё большая честь стать её новой ведущей. Сообщается, что в записи выпуска от 22 августа примет участие певица Тхэ Ён (태연). В пятницу, 26 августа, будет приглашён другой специальный гость, репер и музыкальный продюсер Giriboy (기리보이). Двухчасовая передача «Сделай громче» выходит в эфир каждый день в 20:00 на частоте 89.1MHz.