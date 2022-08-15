Выходит новый сериал о «муравьях»

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В последние годы торговля акциями приобрела большую популярность среди южнокорейцев. В результате этого на рынок поступил большой капитал частных инвесторов, именуемых в РК «муравьями». Данная тема часто освещается в новостях и различных передачах. Между тем, платформа TVING 12 августа представила сериал «Горящие муравьи» (개미가 타고 있어요) в главной роли с актрисами Хан Чжи Ын (한지은), Ким Сон Ён (김선영) и актёрами Хон Чжон Хёном (홍종현), Чон Мун Соном (정문성) и Чан Гваном (장광). Новый контент повествует о судьбе пяти персонажей через призму инвестиционной торговли. Ранее телеканал JTBC представил схожий контент, сериал «Уборка» (클리닝업) в главной роли с актрисами Ём Чжон А (염정아) и Чон Со Мин (전소민). Его сюжет повествует об уборщицах брокерской компании, пытающихся заработать крупную сумму денег, используя инсайдерскую информацию.