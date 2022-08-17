Музыкальные новинки июля 2022 года





Июль в Корее как обычно выдался жарким и очень-очень влажным. Поэтому многие музыкальные артисты решили пополнить плейлист меломанов освежающими и энергичными песнями. В мире инди-музыки новую работу представил певец 10см(십센치). Изначально это был дуэт, но в 2017 году один из участников покинул коллектив. Поэтому сегодня под этим псевдонимом выступает сольный артист Квон Чжон Ёль(권정열). В последнее время певец больше выпускает сингл-альбомы, в том числе саундтреки к сериалам. На наших волнах прозвучала новая музыкальная композиция «Градация»(그라데이션).

Новую работу представил музыкальный коллектив под названием «Бэнд мистера На Сан Хёна»(나상현씨밴드/Band Nah). Это инди рок-группа, состоящая из трёх человек – вокалиста и автора песен На Сан Хён(나상현), басиста и дизайнера Пэк Сын Рёль(백승렬) и барабанщика Кан Хён Ун(강현웅). Коллектив не только сочиняет песни, но и сам снимает клипы, рисует обложки для альбомов и производит сувениры! Бэнд дебютировал в 2014 году и в его арсенале множество альбомов, включая студийные, синглы и саундтреки к сериалам. Мы предложили нашим радиослушателям трек под названием «1+1».

Далее в нашем эфире прозвучала песня в жанре трот «МММ»(신사답게) в исполнении Ён Тхака(영탁). Название альбома и титульного трека «МММ» является акронимом от английского выражения «Manners Maketh Man», что в переводе звучит как «Манеры – лицо мужчины». Это крылатая фраза из популярного голливудского фильма «Кингсман».

В мире рок музыки новый альбом представил Им Чжэ Бом(임재범). Заглавный трек называется «Путешественник»(여행자). В этом году Им Чжэ Бому исполняется ровно 60, и мужчина в своей песне размышляет о том, что такое жизнь.

Следом мы познакомили наших слушателей с песней «Моя ария»(My Aria) в исполнении кроссоверной группы Edel Reinklang(에델 라인클랑). Квартет был сформирован в рамках музыкальной шоу-программы Phantom Singer(팬텀싱어/ Призрачный певец).

28 июля дебютировала гёрлз-группа, которая называется «첫사랑», или же «CSR» с английского акронима. Слово «첫사랑» с корейского переводится как «первая любовь». Особенность группы – то, что все участницы одного возраста (им по 17 лет). Девчата выделились на фоне других гёрлз-групп своим концептом «милых и обаятельных девочек» (в то время как большинство предпочитают концепт гёрл краш).

Нашу программу мы завершили новым синглом очаровательной и мощной вокалистки Лены Пак(박정현). В эфире прозвучала музыкальная дорожка «Воздушный шар»(하늘을 날다/Hot Air Balloon).