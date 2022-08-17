6 из 45 (육사오)





Режиссер: Пак Кю Тхэ

В ролях: Ко Гён Пхё, Ли И Гён

Премьера: 24 августа 2022 г.





Лотерейный билет, найденный южнокорейским солдатом, по случайности перелетает через межкорейскую границу, где его подбирает северокорейский военнослужащий. Смогут ли двое договориться и получить заветный приз на сумму 5,7 млрд вон (4,35 млн долларов)?