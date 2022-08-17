6 из 45 (육사오)

«Скоростной бой» в Северной Корее
2022-08-17
#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-15
Режиссер: Пак Кю Тхэ
В ролях: Ко Гён Пхё, Ли И Гён
Премьера: 24 августа 2022 г.
Лотерейный билет, найденный южнокорейским солдатом, по случайности перелетает через межкорейскую границу, где его подбирает северокорейский военнослужащий. Смогут ли двое договориться и получить заветный приз на сумму 5,7 млрд вон (4,35 млн долларов)?
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-18 10:49:32
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >