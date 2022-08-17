Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

6 из 45 (육사오)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-08-15


Режиссер: Пак Кю Тхэ

В ролях: Ко Гён Пхё, Ли И Гён

Премьера: 24 августа 2022 г.


Лотерейный билет, найденный южнокорейским солдатом, по случайности перелетает через межкорейскую границу, где его подбирает северокорейский военнослужащий. Смогут ли двое договориться и получить заветный приз на сумму 5,7 млрд вон (4,35 млн долларов)?

6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
6 из 45 (육사오)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >