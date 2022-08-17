Красные туфли (10) 복 받았네

«Скоростной бой» в Северной Корее
2022-08-17
#Говорим как герои сериалов l 2022-08-15
Диалог недели
선희 (Сон Хи): 우리 젬마가 저녁 도시락까지 싸 오고. 이모 진짜 복 받았네.
Сон Хи: Наша Джемма даже приносит нам ужин на работу. Мне так повезло.
젬마 (Джемма): 앞으로 자주 싸다 드릴게요.
Джемма: Впредь я буду делать так чаще.
옥경 (Ок Кён): 도시락 안 싸줘도 되니까 너 빨리 취직이나 해.
Ок Кён: Не надо готовить нам еду с собой, ты бы лучше на работу устроилась.
선희 (Сон Хи): 넌 젬마가 로라 관둔지가 얼마나 됐다고 벌써 잔소리야.
Сон Хи: Джемма совсем недавно уволилась, а ты уже начала ворчать.
Фраза недели
복 받았네
[Пок па-дан-нэ]
Мне так повезло / Я такая счастливая / Я такой счастливый
Примеры
☞ - 사샤, 나 로또 당첨됐어!
- 와, 정말 잘됐다! 복 받았네!
«- Саша, представляешь, я выиграла главный приз в денежной лотерее!
- Вау, как здорово! Тебе так повезло!»
Другие выражения
☞ 새해 복 많이 받으세요
«С Новым годом»
☞ 새해 복 많이 받아
«С Новым годом»
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-18 10:49:32
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