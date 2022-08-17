Красные туфли (10) 복 받았네

Диалог недели

선희 (Сон Хи): 우리 젬마가 저녁 도시락까지 싸 오고. 이모 진짜 복 받았네.

Сон Хи: Наша Джемма даже приносит нам ужин на работу. Мне так повезло.

젬마 (Джемма): 앞으로 자주 싸다 드릴게요.

Джемма: Впредь я буду делать так чаще.

옥경 (Ок Кён): 도시락 안 싸줘도 되니까 너 빨리 취직이나 해.

Ок Кён: Не надо готовить нам еду с собой, ты бы лучше на работу устроилась.

선희 (Сон Хи): 넌 젬마가 로라 관둔지가 얼마나 됐다고 벌써 잔소리야.

Сон Хи: Джемма совсем недавно уволилась, а ты уже начала ворчать.





Фраза недели

복 받았네

[Пок па-дан-нэ]

Мне так повезло / Я такая счастливая / Я такой счастливый





Примеры

☞ - 사샤, 나 로또 당첨됐어!

- 와, 정말 잘됐다! 복 받았네!

«- Саша, представляешь, я выиграла главный приз в денежной лотерее!

- Вау, как здорово! Тебе так повезло!»





Другие выражения

☞ 새해 복 많이 받으세요

«С Новым годом»

☞ 새해 복 많이 받아

«С Новым годом»



