ⓒ Lee Jong-suk Instagram

Дата рождения: 14 сентября 1989 г.

Рост: 186 см

Дебют: Сериал «Очаровательный прокурор» (검사 프린세스), 2010 г.





Актёр Ли Чжон Сок родился в городе Сувоне провинции Кёнгидо. В 2005 году в возрасте 16 лет принял участие в показе мод SEOUL FASHION WEEK. Позднее, в 2010 году, снялся в своём первом сериале «Очаровательный прокурор». Вторая работа «Таинственный сад» (시크릿 가든) принесла актёру большую популярность. В 2011 году Ли Чжон Сок снялся в третьем сезоне популярного ситкома «Хай-кик» (하이킥! 짧은 다리의 역습), сыграв роль ученика старшей школы, одну из первых главных ролей в карьере. Далее он показал неплохую игру в фильме «Корея» (코리아), вышедшем в мае 2012 года. Тогда актёр исполнил роль северокорейского теннисиста Чхве Гён Сопа. Большой успех ждал Ли Чжон Сока в 2013 году, когда на экраны вышел сериал «Школа 2013» (학교 2013) телеканала KBS. За роль в сериале он был награждён премией KBS Drama Awards как лучший актёр мужского плана. В том же году на экраны вышел сериал «Я тебя слышу» (너의 목소리가 들려) телеканала SBS, в котором Ли Чжон Сок сыграл парня Пак Су Ха со сверхъестественными способностями. За эту роль он был отмечен рядом наград, в том числе премией SBS Drama Awards. Затем последовал ряд других работ, получивших хорошие отзывы зрителей. Это фильм «Бурлящая молодость» (피끓는 청춘), сериалы «Пиноккио» (피노키오), «Доктор-отшельник» (닥터 이방인). Затем актёр взял продолжительный перерыв, вернувшись на экраны в 2016 году в сериале W, за роль в котором был награждён премией MBC Drama Awards. В 2017 году состоялась премьера фильма V.I.P. (브이아이피) с участием Ли Чжон Сока. Для него это была первая роль отрицательного персонажа (серийного убийцы), с которой он очень успешно справился. На следующий год Ли Чжон Сок снялся в сериале «Пока ты спал» (당신이 잠든 사이에), за роль в котором был отмечен наградой SBS Drama Awards. С марта 2019 года по январь 2021 года Ли Чжон Сок проходил альтернативную службу. По её окончании он представил ряд работ, в том числе фильм «Ведьма: Другая» (마녀 Part2. The Other One) и сериал «Болтун» (빅마우스). В ближайшее время состоится премьера фильма «Децибел» (데시벨), в котором Ли Чжон Сок исполнит роль офицера ВМФ.