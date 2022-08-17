«Скоростной бой» в Северной Корее

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В сегодняшнем выпуске речь о движении под названием «сокточжон» (속도전), что переводится как «скоростной бой». Под ним обычно понимают достижение наивысших результатов в работе за короткий промежуток времени. Уже из самого названия «скоростной бой» нетрудно догадаться о цели этого движения. Обычно о нём вспоминают, когда речь заходит о выполнении стратегически важных для государства проектов. Их необходимо завершить в срок, и для этого задействуют весь трудовой потенциал, все имеющиеся в наличии технологии и ресурсы. Курс на ведение «скоростного боя» в социалистическом строительстве был провозглашён в феврале 1974 года. С этого времени развитие экономики стало превращаться в подобие большой боевой операции или даже «войны» в экономике страны. Говорилось о том, что трудящиеся должны «взять очередную высоту», например, добыть 100 млн тонн угля, произвести 5 млн тонн цемента или 1 млн тонн цветных металлов. Благодаря «скоростным боям» в стране должна была создаваться постоянная атмосфера экстремального напряжения сил.

Более подробно об этом расскажет доктор Чон Ын Ми из Корейского института национального воссоединения.



