Рассказ «Радостная встреча с убийцей» писательницы Со Ми Э

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И снова наступил четверг. Идёт дождь, как я и ждал. Идеальные условия. Именно таких дней он и ждёт и возможно даже бормочет, глядя в окно, что сегодня подходящий день для убийства. Наверное, сегодня этот негодяй покажет своё лицо. Нет, он должен обязательно показаться.









Не так-то просто найти способ быстро умереть и не покончить при этом с собой. Как раз во время поисков подходящего способа в газете попалась статья о серийных убийствах.

Точно, именно это мне и нужно, осталось только открыться опасности. Для человека, который убил уже нескольких, ничего не стоит убить ещё и меня. Несмотря на легкомысленность планов, любопытство к самому делу и вероятность того, что убийство произойдёт в нашем районе, делали этот план стоящим.

Моя цель проста. Оказаться убитым от руки серийного убийцы. Тогда Ха Рин получит выплату размером шестьсот миллионов вон. Если в ночь четверга шёл дождь, я просто выходил из дома и шатался по улицам – это было в моих силах. В конце концов, в свой четвёртый выход я встретился с убийцей.





자살을 택하지 않으면서 빠르게 죽을 수 있는 방법을 찾는 건 쉬운 일이 아니다.

그렇게 죽을 방법을 찾고 있던 중 신문에서 연쇄살인에 관한 기사를 읽었다.





그래, 이거다, 나 자신을 위험에 노출시키면 된다.

이미 몇 명이나 사람을 죽인 살인자에게

나 하나 더 죽이는 것쯤은 일도 아닐 것이다.

다소 무모해 보이는 계획이었지만 사건 자체에 대한 호기심과

우리 동네에서 일어나고 있다는 가능성 때문에 해볼만하다는 생각이 들었다.





나의 목적은 간단한 것이다.

연쇄살인범의 손에 살해당하는 것.

그러면 하린이 앞으로 6억이라는 보험금이 지급된다.





내가 할 수 있는 일이라곤 비오는 목요일이 되면

무작정 집을 나서 여기저기 거리를 쏘다니는 것이었다.





결국 네 번째 외출에서 살인범과 마주친 것이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главный герой умирает от рук убийцы. Его дочь, скорее всего, получит страховую выплату, хотя и не желает этого. Выходит, у произведения совсем не счастливый конец. Автор мог бы сделать мужчину героем, который нашёл убийцу, но произведение заканчивается трагически и даёт читателю понять, что у главного героя не было другого выбора. Во времена международного финансового кризиса, когда было написано это произведение, многие люди оказались в такой безвыходной ситуации. В названии рассказа содержится ирония, напоминающая о тяжёлой жизни человека, вынужденного едва сводить концы с концами в годы кризиса.









Какое-то время убийца держал трубку у моего уха. Благодаря этому напоследок я смог услышать голос Ха Рин. Я должен был попрощаться с ней, поэтому собрал все силы и пошевелил губами, но убийца закрыл телефон. В конце концов, я так и не смог сказать, что люблю её.

Помутневшим взглядом я посмотрел на убийцу. Изо всех тех сил, что я собрал для прощания с Ха Рин, я заговорил с ним. И это были мои последние в жизни слова.

- Рад встрече… убийца…





한 참 동안 살인자는 내 귀에 휴대폰을 대어주었다.

덕분에 마지막으로 하린이의 목소리를 들을 수 있었다.

작별인사라도 해야 하는데,

있는 힘을 다해 입을 움직이려 해 보았지만

살인자는 핸드폰을 폴더를 덮었다.

사랑한다는 말은 끝내 해줄 수 없었다.





흐릿해진 눈으로 살인자를 바라보았다.

나는 하린이에게 말해주려고 모았던 마지막 힘으로 그에게 말을 건냈다.

그것이 세상에서 내가 했던 마지막 말이다.





“반가웠어....살인자....”









Писательница Со Ми Э родилась в 1965 году в провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировала в 1986 году на конкурсе молодых писателей газеты «Тэчжон ильбо» с произведением "Магнолии расцвели".