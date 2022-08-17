«Скоростной бой» в Северной Корее
2022-08-17
#Мелодии Кореи l 2022-08-18
В последнее время современные музыканты часто создают новые интерпретации на традиционную музыку. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 18 августа мы познакомим вас с интерпретациями на средневековые музыкальные и даже литературные произведения, например, на «Божественную комедию» итальянского поэта Данте Алигьери.
Выпуск 579. Интерпретации на средневековые произведения
* Песня «Врата ада» – Чон Ын Хе (вокал)
* Мелодии «Квиин», «Хёнга» из музыкального цикла «Чонмё чэреак» – Дуэт «Хэпхари»
* Песня «Кангансульлэ» – Группа «Содо бэнд»
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-18 10:49:32
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