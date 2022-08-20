Обязательные выходные для супермаркетов могут быть отменены

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Правительство Республики Корея рассматривает возможность отмены обязательных выходных дней для крупных супермаркетов мелкооптовой торговли. Первое совещание по этому поводу прошло 4 августа при участии представителей управления по координации политики правительства. В ходе совещания обсуждались вопросы защиты традиционных рынков и малого бизнеса, эффективность системы обязательных выходных, региональные особенности торговли.

Изначально комиссия по добросовестной конкуренции предложила исключить из ограничений на работу крупных супермаркетов доставку заказов в выходные дни. Однако администрация президента предложила обсудить вопрос о полной отмене обязательных выходных для супермаркетов. Они были введены в целях поддержки традиционных рынков, но признаны недостаточно эффективными. Общественность страны уже давно говорит о необходимости реформирования действующей системы. Руководители сетей супермаркетов указывают на неэффективность ограничений, а представители малого бизнеса считают, что отмена выходных в супермаркетах станет для них дополнительным ударом.

Правило об обязательных выходных в крупных супермаркетах мелкооптовой торговли было введено в 2012 году. На уровне региональных администраций были установлены обязательные выходные два раза в месяц и запрет на круглосуточную работу.